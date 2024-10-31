У Латвії уперше в історії відправляють депутата на перевірку знання латиської мови

Сейм Латвії у четвер, 31 жовтня, затвердив проєкт рішення, що передбачає відправку на перевірку володіння латиською мовою депутата від опозиційної партії "Стабільність" Віктора Пучки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, це вперше в історії латвійський Сейм розпочав процедуру перевірки рівня володіння державною мовою парламентарія, яка може завершитися анулюванням депутатського мандата.

"Я дякую комісії за виконану роботу та оцінку… Незалежно від результату голосування, Латвія – мій дім, Латгалія – моя земля. Дякую кожному з вас. Незалежно від ухваленого рішення, Латвія – моя батьківщина. Боже, бережи Латвію!", – сказав латиською Віктор Пучка.

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Іншого депутата від "Стабільності", запідозреного в недостатньому володінні держмовою, Єфімія Клементьєва на таку перевірку парламент вирішив не відправляти.

Депутат складатиме іспит у Державному центрі змісту освіти не пізніше ніж через п'ять місяців після прийняття рішення.

Регламент Сейму передбачає, що у випадку ухвалення рішення про відправку депутата на іспит і встановлення того, що депутат не володіє державною мовою на достатньому рівні, комісія з питань мандатів, етики і подань Сейму протягом 15 днів подає проєкт рішення про виключення депутата зі складу парламенту.

Нещодавно Служба держбезпеки Латвії навідалася з інспекцією у магазин, продавчиня якого відмовила клієнтці в обслуговуванні латиською і заявила, що вважає "нацистами" тих, хто не погоджується говорити з нею російською.

А у Литві на початку жовтня почали розслідування у зв’язку з неоднозначними висловлюваннями телеведучого, члена консервативної партії "Союз Вітчизни – Християнсько-демократична партія Литви" (TS-LKD) Альгіса Раманаускаса, який закликав "розстрілювати" за російську культуру.