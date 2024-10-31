В Латвии впервые в истории отправляют депутата на проверку знания латышского языка

Сейм Латвии в четверг, 31 октября, утвердил проект решения, предусматривающий отправку на проверку владения латышским языком депутата от оппозиционной партии "Стабильность" Виктора Пучки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как указано, это впервые в истории латвийский Сейм начал процедуру проверки уровня владения государственным языком парламентария, которая может завершиться аннулированием депутатского мандата.

"Я благодарю комиссию за проделанную работу и оценку... Независимо от результата голосования, Латвия – мой дом, Латгалия – моя земля. Спасибо каждому из вас. Независимо от принятого решения, Латвия – моя родина. Боже, храни Латвию!" – сказал на латышском Виктор Пучка.

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Другого депутата от "Стабильности", заподозренного в недостаточном владении госязыком, Ефимия Клементьева на такую проверку парламент решил не отправлять.

Депутат будет сдавать экзамен в Государственном центре содержания образования не позднее чем через пять месяцев после принятия решения.

Регламент Сейма предусматривает, что в случае принятия решения об отправке депутата на экзамен и установления того, что депутат не владеет государственным языком на достаточном уровне, комиссия по вопросам мандатов, этики и представлений Сейма в течение 15 дней подает проект решения об исключении депутата из состава парламента.

Недавно Служба госбезопасности Латвии наведалась с инспекцией в магазин, продавщица которого отказала клиентке в обслуживании на латышском и заявила, что считает "нацистами" тех, кто не соглашается говорить с ней на русском.

А в Литве в начале октября начали расследование в связи с неоднозначными высказываниями телеведущего, члена консервативной партии "Союз Отечества – Христианско-демократическая партия Литвы" (TS-LKD) Альгиса Раманаускаса, который призвал "расстреливать" за русскую культуру.