Спецслужба Латвії провела розмову з продавчинею, яка принципово говорить лише російською

Служба держбезпеки Латвії навідалася з інспекцією у магазин, продавчиня якого відмовила клієнтці в обслуговуванні латиською і заявила, що вважає "нацистами" тих, хто не погоджується говорити з нею російською.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Скандал довкола продавчині магазину канцелярських дрібниць і подарунків Postcard в ризькому ТРЦ піднявся у соцмережах у п’ятницю. Жінка, яка підняла розголос, написала, що продавчиня-росіянка агресивно відреагувала на прохання обслуговувати її державною латиською мовою, тому що це "російський магазин", та заявила, що вважає нацистами тих, хто вимагає цього від неї. Її допис спричинив великий резонанс.

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У Службі держбезпеки Латвії підтвердили ЗМІ, що після того почали розслідувати обставини інциденту і 19 жовтня провели розмову з продавчинею, попередивши її, що за заяви, спрямовані на розпалювання розбрату, загрожує кримінальна відповідальність.

Також посадовці поговорили з керівництвом магазину і ТРЦ, де той орендує площу, аби там вжили додаткових заходів для запобігання подібним інцидентам.

Нагадаємо, Латвія з початку року почала процес видворення росіян, які не виконали вимоги закону про імміграцію – не склавши іспит на знання державної мови та не подавши заяву на отримання іншого дозволу на проживання.

Минулого року Латвія не дозволила поновити посвідку 80 росіянам попри складений мовний іспит.