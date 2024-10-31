Польща готується до переговорів про купівлю понад 100 систем HIMARS

Польща готується розпочати переговори про замовлення понад 100 ракетних систем HIMARS в рамках рамкової угоди з американським виробником зброї Lockheed Martin.

Про це в інтерв’ю Reuters розповів глава польського агентства з озброєнь Артур Куптель, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "Польща має рамкову угоду на 486 одиниць, а перший контракт буде на понад 100 одиниць".

"У найближчому майбутньому ми почнемо переговори щодо першого контракту на HOMAR-A", – сказав Куптель, маючи на увазі польську специфікацію системи M142 HIMARS.

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За його словами, перш ніж почати переговори про купівлю HIMARS, агентству необхідно завершити переговори, пов'язані з аналогічною високоточною ракетною системою, замовленою в Південній Кореї.

Він відмовився сказати, чи можуть пускові установки HIMARS почати постачатися в Польщу 2025 року і чи можуть заяви США про пріоритетність деяких поставок в Україну призвести до затримки.

Відповідаючи на запитання про перспективи виробництва ракет для пускових установок HIMARS у Польщі, Куптель зазначив, що "необхідно співставляти свої можливості зі своїми намірами".

Нагадаємо, наприкінці серпня Державний департамент США схвалив продаж Хорватії восьми реактивних систем залпового вогню HIMARS та супутнього обладнання.

А у вересні президент Сербії Александар Вучич оголосив про намір придбати ракетну систему, що перевершує американську HIMARS.