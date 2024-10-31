Польша готовится к переговорам о покупке более 100 систем HIMARS

Польша готовится начать переговоры о заказе более 100 ракетных систем HIMARS в рамках рамочного соглашения с американским производителем оружия Lockheed Martin.

Об этом в интервью Reuters рассказал глава польского агентства по вооружениям Артур Куптель, сообщает "Европейская правда".

По его словам, "Польша имеет рамочное соглашение на 486 единиц, а первый контракт будет на более 100 единиц".

"В ближайшем будущем мы начнем переговоры по первому контракту на HOMAR-A", – сказал Куптель, имея в виду польскую спецификацию системы M142 HIMARS.

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По его словам, прежде чем начать переговоры о покупке HIMARS, агентству необходимо завершить переговоры, связанные с аналогичной высокоточной ракетной системой, заказанной в Южной Корее.

Он отказался сказать, могут ли пусковые установки HIMARS начать поставляться в Польшу в 2025 году и могут ли заявления США о приоритетности некоторых поставок в Украину привести к задержке.

Отвечая на вопрос о перспективах производства ракет для пусковых установок HIMARS в Польше, Куптель отметил, что "необходимо соизмерять свои возможности со своими намерениями".

Напомним, в конце августаГосударственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования.

А в сентябре президент Сербии Александар Вучич объявил о намерении приобрести ракетную систему, превосходящую американскую HIMARS.