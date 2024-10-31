Спікер парламенту Грузії нарікає  на "політизацію" процесу євроінтеграції

Спікер парламенту Грузії попереднього скликання Шалва Папуашвілі обурюється "політизацією" процесу євроінтеграції країни та вважає, що з реальною євроінтеграційною роботою Грузії ніяких проблем немає.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить "Новости-Грузия".

Папуашвілі заявив про спроби "максимально політизувати" процес євроінтеграції Грузії, що, мовляв, перетворює євроінтеграцію "з інструменту співпраці у політичний інструмент, і це у підсумку шкодить самому процесу євроінтеграції та репутації ЄС".

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"ЄС продовжує оцінювати Грузію, а ми продовжуємо працювати над питаннями, передбаченими угодою про асоціацію. Ось що таке євроінтеграція. Вона не зупинялась і не зупиниться… Це робота, орієнтована на довгострокові результати, а не слідування актуальній політичній кон’юнктурі", – заявив Папуашвілі.

Він продовжив, що партія влади позитивно оцінює доповідь Єврокомісії стосовно прогресу Грузії та повторив, що Грузія "впевнено випереджає" Молдову і поступається Україні лише за кількома сферами.

У грудні 2023 року Єврорада надала Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, але через дії грузинського уряду від весни 2024 року оголосила про де-факто призупинення процесу вступу.

Напередодні високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив умови, які дозволять владі Грузії відновити рух до членства в ЄС.