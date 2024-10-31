Спикер парламента Грузии сетует на "политизацию" процесса евроинтеграции

Спикер парламента Грузии предыдущего созыва Шалва Папуашвили возмущается "политизацией" процесса евроинтеграции страны и считает, что с реальной евроинтеграционной работой Грузии никаких проблем нет.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит "Новости-Грузия".

Папуашвили заявил о попытках "максимально политизировать" процесс евроинтеграции Грузии, что, мол, превращает евроинтеграцию "из инструмента сотрудничества в политический инструмент, и это в итоге вредит самому процессу евроинтеграции и репутации ЕС".

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"ЕС продолжает оценивать Грузию, а мы продолжаем работать над вопросами, предусмотренными соглашением об ассоциации. Вот что такое евроинтеграция. Она не останавливалась и не остановится... Это работа, ориентированная на долгосрочные результаты, а не следование актуальной политической конъюнктуре", – заявил Папуашвили.

Он продолжил, что партия власти положительно оценивает доклад Еврокомиссии о прогрессе Грузии и повторил, что Грузия "уверенно опережает" Молдову и уступает Украине лишь по нескольким сферам.

В декабре 2023 года Евросовет предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, но из-за действий грузинского правительства с весны 2024 года объявил о де-факто приостановке процесса вступления.

Накануне высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель объявил условия, которые позволят властям Грузии возобновить движение к членству в ЕС.