Боррель назвав умови повернення Грузії на європейський шлях

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив умови, які дозволять владі Грузії відновити рух до членства в ЄС.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі в середу, 30 жовтня, пише "Європейська правда".

Боррель згадав про останні парламентські вибори в Грузії, які незалежні спостерігачі "не визнали вільними й чесними".

За його словами, ситуація з виборами є частиною тенденції останніх місяців, у межах якої Грузія "іде від ЄС, його цінностей і принципів", а повернення на європейський шлях можливе за політичної волі грузинської влади.

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"Ми пропонуємо чіткий шлях для повернення на шлях до ЄС: скасування закону про "іноземний вплив", який мав паралізуючий ефект на громадянське суспільство та ЗМІ, та закону про так звані "сімейні цінності", бо дискримінація – не цінність у нашій європейській сім’ї", – наголосив Боррель.

"Це будуть перші ознаки конкретного зобов’язання грузинського керівництва", – додав топдипломат ЄС.

У грудні 2023 року Єврорада надала Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, але через дії грузинського уряду від весни 2024 року оголосила про де-факто призупинення процесу вступу.

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