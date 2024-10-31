Президент Литви відреагував на відмову лідерки соціал-демократів від посади прем’єра

Президент Литви Гітанас Науседа закликав партії зосередитися на роботі попри те, що лідерка соціал-демократів, які здобули більшість на виборах, Вілія Блінкявічюте відмовилася від посади прем'єр-міністра.

Про це розповіли у команді литовського президента зі зв'язків із громадськістю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно із заявою, Науседа вважає головним завданням партій, які перемогли на виборах до Сейму, "не висунення того чи іншого політика на ту чи іншу посаду, а формування нової коаліції, координацію ключової роботи, необхідної народу Литви, і складання програми уряду".

"Післявиборча ейфорія триває вже четвертий день, тому президент закликає партії зосередитися на найважливіших завданнях, адже саме за ними президент і народ Литви судитимуть про політичні сили", – йдеться в повідомленні.

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Напередодні після засідання президії литовської Соціал-демократичної партії Блінкявічюте підтвердила поширену напередодні у ЗМІ інформацію про те, що вона не займе посаду прем'єр-міністерки.

Замість Блінкявічюте кандидатом соціал-демократів на посаду глави уряду запропонували Гінтаутаса Палуцкаса – члена Сейму та колишнього лідера партії.

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