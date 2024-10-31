Президент Литвы отреагировал на отказ лидера социал-демократов от должности премьера

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал партии сосредоточиться на работе несмотря на то, что лидер социал-демократов, которые получили большинство на выборах, Вилия Блинкявичюте отказалась от должности премьер-министра.

Об этом рассказали в команде литовского президента по связям с общественностью, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно заявлению, Науседа считает главной задачей партий, победивших на выборах в Сейм, "не выдвижение того или иного политика на ту или иную должность, а формирование новой коалиции, координация ключевой работы, необходимой народу Литвы, и составление программы правительства".

"Послевыборная эйфория продолжается уже четвертый день, поэтому президент призывает партии сосредоточиться на важнейших задачах, ведь именно по ним президент и народ Литвы будут судить о политических силах", – говорится в сообщении.

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Накануне после заседания президиума литовской Социал-демократической партии Блинкявичюте подтвердила распространенную накануне в СМИ информацию о том, что она не займет должность премьер-министра.

Вместо Блинкявичюте кандидатом социал-демократов на пост главы правительства предложили Гинтаутаса Палуцкаса – члена Сейма и бывшего лидера партии.

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