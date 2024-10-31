В ОБСЄ опублікували висновки щодо порушень на виборах у Грузії

Влада Грузії напередодні парламентських виборів вжила заходів, які дали їй перевагу – серед іншого йдеться про програму амністії та обмеження присутності місцевих спостерігачів на перевірці електронного голосування.

Про це йдеться у звіті спостережної місії БДІПЛ/ОБСЄ, витяги з якого опублікував портал SOVA, передає "Європейська правда".

У документі спостерігачі акцентували на порушеннях, які були зафіксовані у період передвиборчої кампанії та безпосередньо в день голосування 26 жовтня.

Міжнародна місія наголосила, що деякі кроки, які керівна партія зробила перед виборами, дали їй перевагу.

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Зокрема, серед таких спостерігачі вказали на програму амністії за список злочинів, яка стосується великої кількості людей. Вони стверджують, що такий крок дав керівній партії "неправомірну перевагу", а також він "стер межу між партією і державою, що суперечить передовій міжнародній практиці та зобов'язанням, взятим перед ОБСЄ".

Крім того, наголошується, що Центрвиборчком не дозволив місцевим спостерігачам і представникам політичних партій бути присутніми на перевірці електронних виборів і надав відповідну документацію в обмеженому обсязі, тим самим обмеживши прозорість.

Спостерігачі розповіли, що у жовтні Центрвиборчком доручив компанії провести нову перевірку пристроїв спеціально до парламентських виборів. Хоча два з трьох етапів перевірки було завершено, відповідний звіт не було опубліковано до дня голосування.

"Ключові зацікавлені сторони, такі як політичні партії та місцеві спостерігачі, не були допущені до участі в процесі аудиту і мали обмежений доступ до відповідної документації, що обмежувало прозорість і суперечило передовій міжнародній практиці", – зазначили міжнародні спостерігачі.

Зокрема, у БДІПЛ/ ОБСЄ відзначили й тиск на громадян. Вони акцентували, що повідомлення про залякування, примус і тиск викликають занепокоєння, оскільки деякі виборці можуть бути не в змозі вільно обирати і бояться вільно голосувати.

У доповіді описуються і випадки можливого порушення таємниці голосування.

"Камери часто дивилися прямо на пристрої ідентифікації виборців або кабіни для голосування, що потенційно ставило під загрозу таємницю голосування", – розповіли вони.

Також спостерігачі зазначили, що за межами виборчих дільниць обліком виборців займалися невідомі, а всередині дільниць – представники партій.

"За звітами спостерігачів міжнародної моніторингової місії, на 4% виборчих дільниць голосували цілі сім'ї або групи людей одночасно. У низці випадків спостерігачі Міжнародної моніторингової місії отримували повідомлення про ймовірні звинувачення в підкупі виборців", – додали у звіті БДІПЛ/ОБСЄ.

Нещодавно повідомляли, що у ЄС очікують від влади Грузії належного розслідування проблем, які помітили під час парламентських виборів, та орієнтуватимуться у своїй оцінці виборів на фінальну доповідь міжнародних спостерігачів.

У Грузії прокуратура, Міністерство внутрішніх справ і Спеціальна слідча служба розпочали розслідування фактів ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів, у 47 кримінальних справах.

30 жовтня прокуратура Грузії викликала президентку Зурабішвілі на допит у зв'язку з повідомленнями про фальсифікацію виборів. Сама ж вона відмовилась приходити на допит.

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