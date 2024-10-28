У ЄС очікують фінальну доповідь міжнародних спостерігачів для оцінки виборів у Грузії

У ЄС очікують від влади Грузії належного розслідування проблем, які помітили під час парламентських виборів, та орієнтуватимуться у своїй оцінці виборів на фінальну доповідь міжнародних спостерігачів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала речниця Єврокомісії Набіла Массралі у відповідь на серію запитань журналістів стосовно виборів у Грузії.

Речниця нагадала про вже оприлюднену заяву головного дипломата ЄС Жозепа Борреля та попередню доповідь міжнародних спостерігачів. Вона зазначила, що ЄС очікує від Центральної виборчої комісії та інших відповідних органів розслідування проблем, на які вказали спостерігачі.

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"ЄС очікує фінальної доповіді ОБСЄ і БДІПЛ та їхніх рекомендацій. Також, відповідно до висновків Євроради від 17 жовтня, закликаємо Грузію ухвалити демократичні комплексні послідовні реформи відповідно до наріжних принципів євроінтеграції.

Нагадуємо, що будь-яке законодавство, що підриває фундаментальні права і свободи грузинських громадян та суперечить цінностям і принципам, на яких заснований ЄС має бути відкликане", – зазначила Набіла Массралі.

Вона нагадала, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель і міністри закордонних справ обговорять наслідки грузинських виборів на наступних зустрічах, а також ця тема буде у порядку денному неформальної зустрічі Євроради у Будапешті 8 листопада.

Її запитали, чи визнає ЄС результати парламентських виборів у Грузії.

"Ми не можемо передбачити фінальний результат розслідувань, але будемо пильно стежити за цим процесом. Фінальна доповідь ОБСЄ і рекомендації зіграють ключову роль у нашій оцінці", – зазначила Набіла Массралі.

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