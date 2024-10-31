ЗМІ: Трамп просив Нетаньягу завершити війну до його можливого повернення у президенти

Кандидат в американські президенти від Республіканської партії Дональд Трамп просив прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу завершити війну в секторі Гази до того, як він, можливо, повернеться до Білого дому.

Про це повідомило видання The Times of Israel із посиланням на двох неназваних співрозмовників зі США та Ізраїлю, передає "Європейська правда".

За словами колишнього посадовця адміністрації Трампа та ізраїльського співрозмовника, це повідомлення було вперше передано, коли Трамп приймав прем’єр-міністра Ізраїлю у своїй резиденції у Флориді в липні.

Колишній посадовець адміністрації кандидата у президенти зауважив, що республіканець не був конкретним у своєму зверненні до Нетаньягу й, можливо, зможе підтримати "залишкову" активність ЦАХАЛ в секторі Гази, якщо Ізраїль офіційно завершить війну.

Реклама:

Видання зазначило, що Трамп вже неодноразово закликав Ізраїль швидко завершити війну, втім, це вперше, коли до прохання були додані конкретні терміни.

Водночас журналісти нагадали, як нещодавно прем'єр країни стверджував, що Ізраїль наразі не перебуває на етапі завершення війни. Зокрема, влада Ізраїлю не може погодитись на вимогу ХАМАС припинити бойові дії в обмін на звільнення 101 заручника.

Останніми тижнями Трамп заявляв, що надасть Ізраїлю більше свободи для ухвалення рішень, критикуючи чинного президента США Джо Байдена за спробу обмежити потенційні цілі у відповідь на ракетну атаку Ірану 1 жовтня.

Кампанія Трампа та офіс Нетаньягу не відповіли на запити про коментарі, додали журналісти.

Як повідомлялося, 15 серпня Трамп обговорив із Нетаньягу угоду про припинення вогню в Газі та питання заручників.

Нещодавно писали, що США не сподіваються на прорив у перемовинах щодо припинення вогню на Близькому Сході до президентських виборів у країні.