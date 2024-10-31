СМИ: Трамп просил Нетаньяху завершить войну до его возможного возвращения на пост президента

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершить войну в секторе Газы до того, как он, возможно, вернется в Белый дом.

Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на двух неназванных собеседников из США и Израиля, передает "Европейская правда".

По словам бывшего чиновника администрации Трампа и израильского собеседника, это сообщение было впервые передано, когда Трамп принимал премьер-министра Израиля в своей резиденции во Флориде в июле.

Бывший чиновник администрации кандидата в президенты отметил, что республиканец не был конкретным в своем обращении к Нетаньяху и, возможно, сможет поддержать "остаточную" активность ЦАХАЛ в секторе Газы, если Израиль официально завершит войну.

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Издание отметило, что Трамп уже неоднократно призывал Израиль быстро завершить войну, впрочем, это впервые, когда к просьбе были добавлены конкретные сроки.

В то же время журналисты напомнили, как недавно премьер страны утверждал, что Израиль пока не находится на этапе завершения войны. В частности, власти Израиля не могут согласиться на требование ХАМАС прекратить боевые действия в обмен на освобождение 101 заложника.

В последние недели Трамп заявлял, что предоставит Израилю больше свободы для принятия решений, критикуя действующего президента США Джо Байдена за попытку ограничить потенциальные цели в ответ на ракетную атаку Ирана 1 октября.

Кампания Трампа и офис Нетаньяху не ответили на запросы о комментариях, добавили журналисты.

Как сообщалось, 15 августа Трамп обсудил с Нетаньяху соглашение о прекращении огня в Газе и вопрос заложников.

Недавно писали, что США не надеются на прорыв в переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке до президентских выборов в стране.