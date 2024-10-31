Суд відмовився блокувати "лотерею" Ілона Маска на $1 млн у ключовому штаті

Суддя у штаті Пенсильванія відмовився від негайного розгляду позову прокурора Філадельфії про роздачу 1 мільйона доларів виборцям у так званих ключових штатах США від мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На слуханні в Пенсильванії суддя Анджело Фольєтта заявив, що призупинить розгляд позову проти Маска, поки федеральний суд розглядатиме питання про те, чи варто брати справу до розгляду.

Позаяк рішення федерального суду не очікується раніше дня виборів 5 листопада, Маск зможе продовжити свою лотерею.

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Хоча підприємець-мільярдер був зобов'язаний з'явитися на слухання, він цього так і не зробив.

Із середини жовтня Маск оголосив про щоденний розіграш 1 мільйона доларів випадково обраним людям, які підписують петицію його комітету політичних дій America PAC на підтримку свободи слова та права на зброю.

При цьому пропозиція стосувалась лише зареєстрованих виборців у Пенсильванії – одному із семи ключових штатів, які, ймовірно, вирішать результат президентських виборів у США.

Окружний прокурор Філадельфії Ларрі Краснер наприкінці жовтня подав позов стосовно розіграшів мільйонів доларів за підпис ініційованої Маском петиції, стверджуючи, що таким чином Маск намагається вплинути на поведінку виборців перед виборами, на яких він активно агітує за Дональда Трампа.

З липня Ілон Маск пожертвував щонайменше 119 млн доларів на підтримку переобрання Трампа.