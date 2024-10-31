Суд отказался блокировать "лотерею" Илона Маска на $1 млн в ключевом штате

Судья в штате Пенсильвания отказался от немедленного рассмотрения иска прокурора Филадельфии о раздаче 1 миллиона долларов избирателям в так называемых ключевых штатах США от миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На слушании в Пенсильвании судья Анджело Фольетта заявил, что приостановит рассмотрение иска против Маска, пока федеральный суд будет рассматривать вопрос о том, стоит ли принимать дело к рассмотрению.

Так как решение федерального суда не ожидается раньше дня выборов 5 ноября, Маск сможет продолжить свою лотерею.

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Хотя предприниматель-миллиардер был обязан явиться на слушания, он этого так и не сделал.

С середины октября Маск объявил о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов случайно выбранным людям, которые подписывают петицию его комитета политических действий America PAC в поддержку свободы слова и права на оружие.

При этом предложение касалось только зарегистрированных избирателей в Пенсильвании – одном из семи ключевых штатов, которые, вероятно, решат исход президентских выборов в США.

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер в конце октября подал иск относительно розыгрышей миллионов долларов за подпись инициированной Маском петиции, утверждая, что таким образом Маск пытается повлиять на поведение избирателей перед выборами, на которых он активно агитирует за Дональда Трампа.

С июля Илон Маск пожертвовал не менее 119 млн долларов в поддержку переизбрания Трампа.