У Литві затримали 13 автівок, які намагались вивезти до Росії та Білорусі

Литовські митники затримали 13 уживаних автомобілів клайпедської компанії за порушення міжнародних санкцій під час експорту до Росії та Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні митниці від четверга, 31 жовтня, пише "Європейська правда".

Компанія з Клайпеди, як стверджується, ввела в оману литовську митницю під час подання декларацій та свідомо внесла неправдиві дані про справжніх власників і покупців автомобілів.

Це зробили для уникнення контролю та експорту вживаних автомобілів зі США до Росії та Білорусі всупереч міжнародним санкціям і обмеженням.

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У результаті співробітники Митної кримінальної служби Литви затримали авто загальною вартістю понад 200 тисяч євро та ініціювали досудове розслідування за фактом контрабанди та спроби ухилення від санкцій.

Нещодавно у Литві митниця вирішила посилити контроль за посилками в поїздах із Росії, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил.

На початку жовтня митники прозвітували про конфіскацію кількох військових вантажів, які прямували до Росії, та оголосила про їхнє передання Україні.