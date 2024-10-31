В Литве задержали 13 автомобилей, которые пытались вывезти в Россию и Беларусь

Литовские таможенники задержали 13 подержанных автомобилей клайпедской компании за нарушение международных санкций при экспорте в Россию и Беларусь.

Об этом говорится в сообщении таможни от четверга, 31 октября, пишет "Европейская правда".

Компания из Клайпеды, как утверждается, ввела в заблуждение литовскую таможню при подаче деклараций и сознательно внесла ложные данные о настоящих владельцах и покупателях автомобилей.

Это сделали для избежания контроля и экспорта подержанных автомобилей из США в Россию и Беларусь вопреки международным санкциям и ограничениям.

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В результате сотрудники Таможенной уголовной службы Литвы задержали авто общей стоимостью более 200 тысяч евро и инициировали досудебное расследование по факту контрабанды и попытки уклонения от санкций.

Недавно в Литве таможня решила усилить контроль за посылками в поездах из России, чтобы не допустить перевозки предметов, предназначенных для российских вооруженных сил.

В начале октября таможенники отчитались о конфискации нескольких военных грузов, которые направлялись в Россию, и объявила об их передаче Украине.