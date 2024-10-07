Литва віддасть Україні конфісковані камуфляжні штани, які прямували до Росії
Новини — Понеділок, 7 жовтня 2024, 22:26 —
Литовські митники прозвітували про конфіскацію кількох військових вантажів, які прямували до Росії, та оголосила про їхнє передання Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Митна служба Литви зазначила, що 2 жовтня у поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград – Москва виявили та затримали поштове відправлення з предметами, ймовірно, військового призначення – камуфляжними штанами.
Перед тим, 1 жовтня, литовські митники перехопили вантаж із п’ятьма одиницями маскувальних сіток, який вирушив з Калінінграда – на додачу до випадку наприкінці вересня, про який повідомлялось.
"Такі вантажі, які, на думку митників, призначені для російських військ, що воюють проти України, зазвичай надсилають члени різних волонтерських організацій, що діють у російській Калінінградській області", – пояснює Митна служба Литви.
Там додали, що конфісковані товари передадуть як допомогу Україні.
Перед тим повідомлялося, що Литва розглядає можливість передачі Україні 17 пожежних машин, які були затримані в Клайпеді минулого року через санкції і мали бути переправлені до Зімбабве.