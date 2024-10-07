Литва віддасть Україні конфісковані камуфляжні штани, які прямували до Росії

Литовські митники прозвітували про конфіскацію кількох військових вантажів, які прямували до Росії, та оголосила про їхнє передання Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Митна служба Литви зазначила, що 2 жовтня у поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград – Москва виявили та затримали поштове відправлення з предметами, ймовірно, військового призначення – камуфляжними штанами.

Фото: Митна служба Литви

Перед тим, 1 жовтня, литовські митники перехопили вантаж із п’ятьма одиницями маскувальних сіток, який вирушив з Калінінграда – на додачу до випадку наприкінці вересня, про який повідомлялось.

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"Такі вантажі, які, на думку митників, призначені для російських військ, що воюють проти України, зазвичай надсилають члени різних волонтерських організацій, що діють у російській Калінінградській області", – пояснює Митна служба Литви.

Там додали, що конфісковані товари передадуть як допомогу Україні.

Перед тим повідомлялося, що Литва розглядає можливість передачі Україні 17 пожежних машин, які були затримані в Клайпеді минулого року через санкції і мали бути переправлені до Зімбабве.