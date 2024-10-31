Макрон виступить усередині Нотр-Даму з нагоди його відкриття

Президент Франції Емманюель Макрон планує виголосити промову всередині собору Нотр-Дам в грудні 2024 року, аби відзначити відкриття цієї пам’ятки після кількарічної реставрації.

Про це агентству AFP повідомив архиєпископ Парижа Лоран Ульріх, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ульріха, французький президент виголосить промову в суботу, 7 грудня – за день до того, як Нотр-Дам офіційно відкриється після реставрації й у ньому відбудеться перша меса.

Під час промови Макрон, за словами архієпископа, скаже про виконану обіцянку "відкриття собору через п'ять років, яку він дав у зверненні до нації після пожежі" 2019 року. Він підкреслив, що Макрон виступатиме "в соборі", а не зовні.

Реклама:

Окрім того, під час відкриття відбудеться виступ на знаменитому органі собору, який був, за словами Ульріха, "повністю розібраний, очищений і повернутий в робочий стан" після пошкоджень.

Далі протягом пів року в Нотр-Дамі плануються неодноразові меси з нагоди відкриття – вони повторюватимуться, бо через обмежену місткість собору не всі охочі зможуть взяти участь в грудні. Меси триватимуть до П'ятидесятниці, яка припадає на 8 червня 2025 року, додав архієпископ Парижа.

Зазначимо, що для Франції, яка на конституційному рівні закріплює строгий поділ між державою та церквою, виступ політичного лідера в католицькій релігійній споруді є рідкісною подією.

Як відомо, Собор Паризької Богоматері, внесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, у квітні 2019 року охопила пожежа, яка знищила його дах і шпиль. Після пожежі перші два роки у соборі тривала ліквідація наслідків та технічна підготовка до реставраційних робіт.

Міністерка культури Франції Рашида Даті нещодаво запропонувала зробити платним вхід до Собору Паризької Богоматері і змусити громадян країн, які не є членами ЄС, "платити більше" за відвідування Лувру.