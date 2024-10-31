Макрон выступит внутри Нотр-Дама по случаю его открытия

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует произнести речь внутри собора Нотр-Дам в декабре 2024 года, чтобы отметить открытие этого памятника после многолетней реставрации.

Об этом агентству AFP сообщил архиепископ Парижа Лоран Ульрих, сообщает "Европейская правда".

По словам Ульриха, французский президент произнесет речь в субботу, 7 декабря – за день до того, как Нотр-Дам официально откроется после реставрации и в нем состоится первая месса.

Во время речи Макрон, по словам архиепископа, скажет о выполненном обещании "открытия собора через пять лет, которое он дал в обращении к нации после пожара" в 2019 году. Он подчеркнул, что Макрон будет выступать "в соборе", а не снаружи.

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Кроме того, во время открытия состоится выступление на знаменитом органе собора, который был, по словам Ульриха, "полностью разобран, очищен и возвращен в рабочее состояние" после повреждений.

Далее в течение полугода в Нотр-Даме планируются неоднократные мессы из-за ограниченной вместимости собора. Они продлятся до Пятидесятницы, которая приходится на 8 июня 2025 года, добавил архиепископ Парижа.

Отметим, что для Франции, которая на конституционном уровне закрепляет строгое разделение между государством и церковью, выступление политического лидера в католическом религиозном сооружении является редким событием.

Как известно, Собор Парижской Богоматери, внесенный в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, в апреле 2019 года охватил пожар, который уничтожил его крышу и шпиль. После пожара первые два года в соборе продолжалась ликвидация последствий и техническая подготовка к реставрационным работам.

Министр культуры Франции Рашида Дати недавно предложила сделать платным вход в Собор Парижской Богоматери и заставить граждан стран, не являющихся членами ЕС, "платить больше" за посещение Лувра.