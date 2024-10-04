У Молдові зросла підтримка членства в ЄС напередодні ключового референдуму

63,2% жителів Молдови підтримують процес інтеграції країни до Євросоюзу напередодні ключовго референдуму з цього питання.

Про це свідчить опитування, проведене Центром соціологічних та маркетингових досліджень CBS-Axa на замовлення Аспен Інституту Румунія, Асоціації зовнішньої політики APE та спільноти WatchDog.MD, пише "Європейська правда".

Частка громадян, які підтримують європейський вектор Молдови, зросла з 57% у квітні 2024 року до понад 63% у вересні 2024 року.

Також молдовани вважають, що група, яка виступає проти процесу інтеграції Молдови до ЄС, перебуває в меншості. Відповідаючи на питання про те, чи підтримує більшість населення Молдови вступ країни до ЄС або виступає проти нього, майже 53% населення вважають, що більшість підтримує, 33% – що не підтримує, а ще 15% не зовсім упевнені.

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Вражає різниця між кількістю тих, хто підтримує членство в ЄС, і кількістю тих, хто вважає, що більшість населення підтримує це рішення. Це один з наслідків кампаній дезінформації та маніпуляцій.

Так, лише 75% тих, хто виступає за членство в ЄС, вважають, що більшість молдован підтримують його. І навпаки, 65% тих, хто виступає проти ЄС, вважають, що вони в більшості.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі в Молдові зусилля, а також фінансові ресурси для гібридної та дезінформаційної кампанії.

Детальніше про події читайте у статті: Атака на референдум. Як агенти Кремля планують зірвати голосування про "вступ" Молдови до ЄС.