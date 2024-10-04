В Молдове выросла поддержка членства в ЕС накануне ключевого референдума

63,2% жителей Молдовы поддерживают процесс интеграции страны в Евросоюз накануне ключевого референдума по этому вопросу.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром социологических и маркетинговых исследований CBS-Axa по заказу Аспен Института Румыния, Ассоциации внешней политики APE и сообщества WatchDog.MD, пишет "Европейская правда".

Доля граждан, поддерживающих европейский вектор Молдовы, выросла с 57% в апреле 2024 года до более 63% в сентябре 2024 года.

Также молдаване считают, что группа, выступающая против процесса интеграции Молдовы в ЕС, находится в меньшинстве. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли большинство населения Молдовы вступление страны в ЕС или выступает против него, почти 53% населения считают, что большинство поддерживает, 33% – что не поддерживает, а еще 15% не совсем уверены.

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Поражает разница между количеством тех, кто поддерживает членство в ЕС, и количеством тех, кто считает, что большинство населения поддерживает это решение. Это одно из последствий кампаний дезинформации и манипуляций.

Так, только 75% тех, кто выступает за членство в ЕС, считают, что большинство молдаван поддерживают его. И наоборот, 65% тех, кто выступает против ЕС, считают, что они в большинстве.

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября, одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор в Молдове усилия, а также финансовые ресурсы для гибридной и дезинформационной кампании.

Подробнее о событиях читайте в статье: Атака на референдум. Как агенты Кремля планируют сорвать голосование о "вступлении" Молдовы в ЕС.