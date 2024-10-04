У Хорватії кільком районам неподалік Загреба загрожує повінь

У Хорватії кілька річок починають виходити з берегів, прилеглим районам загрожують підтоплення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Index.

Вранці у п’ятницю рівень води у річці Купа, що протікає південніше Загреба, в районі міста Карловац сягнув 7, 44 метра і в наступні години може далі стрімко підвищуватися.

У річці Корана – притоці Купи – вода також стрімко підвищується і наблизилась до позначки 6,9 метра.

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На спеціальній нараді місцевих служб цивільного захисту керівник агентства з управління водними ресурсами (Hrvatske vode) Зоран Джурокович зазначив, що всі прогнози вказують на те, що рівень води у цих річках перевищить 8 метрів.

З ранку п’ятниці у прилеглих населених пунктах активізували приготування до підтоплень – наповнюють тисячі мішків з піском та підвозять помпи для відкачування води.

Деякі ділянки місцевих доріг довелося закрити через те, що вони вже затоплені.

Нагадаємо, в середині вересня від масштабних повеней постраждали низка районів Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини, а також північ Румунії.

У Польщі вже ухвалили спеціальний закон щодо заходів підтримки постраждалих від стихії.