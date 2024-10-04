Президент Польщі підписав спеціальний закон щодо підтримки постраждалих від повеней

Президент Польщі Анджей Дуда підписав терміновий закон, розроблений для підтримки постраждалих від повеней громадян та бізнесу.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Ввечері 3 жовтня у канцелярії Дуди оголосили, що він затвердив закон своїм підписом.

Таким чином, ухвалення проєкту зайняло лічені дні – Сейм голосував за нього 1 жовтня, а Сенат підтримав закон без внесення поправок 3 жовтня.

Реклама:

"Закон сьогодні був підписаний президентом і поданий для публікації у Законодавчому віснику", – повідомила очільниця канцелярії Дуди Малгожата Папровська.

Серед іншого, проєкт передбачає річне списання виплат за житловим кредитом для постраждалих від повені, а також можливість отримати безповоротну фінансову підтримку на відновлення житла; додаткові виплати батькам з дітьми – наприклад, через тимчасову неможливість працювати або неможливість віддати дитину у садок через наслідки стихії.

Також у законі є заходи підтримки постраждалого бізнесу та окремо прописані рішення щодо поводження з відходами, що утворились внаслідок повеней.

Ще до ухвалення законопроєкту уряд анонсував перші заходи підтримки, як списання частини виплат за житловими кредитами постраждалим громадянам, а також скасування ПДВ для товарів та послуг, що надаються як благодійна допомога постраждалим.

За останніми даними, внаслідок вересневих повеней у Польщі загинули 9 людей.