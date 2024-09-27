У Польщі під час ліквідації наслідків повені виявили ще двох загиблих

Кількість жертв масових повеней на південному заході Польщі цього місяця зросла до дев'яти людей.

Про це повідомила поліція Польщі у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповіли правоохоронці, ще двоє тіл людей були знайдені під час ліквідації наслідків повені.

"У повіті Клодзко та у повіті Ниса під час ліквідації наслідків повені було виявлено два тіла", – зазначили у поліції.

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Правоохоронці зазначили, що заходи з ідентифікації тривають, а обставини смерті вказують на те, що це можуть бути восьма та дев’ята жертви стихійного лиха.

Нагадаємо, повені почалися минулого тижня після сильних злив північному сході Чехії та південному заході Польщі. У тих містечках і селах вода вже відступила.

Нещодавно повідомлялося, що велика вода на річці Одра рухається нижче за течією. У вівторок на заході Польщі затопило ще одне село.

Тепер повені загрожують Західопоморському воєводству – останньому регіону на її шляху до Балтійського моря, піковий рівень води очікують у п'ятницю.

Також 25 вересня повідомили, що Польщі загрожує забруднення стічними водами з чеської Острави, де катастрофічна повінь зруйнувала очисний завод.