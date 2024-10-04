В Хорватии нескольким районам неподалеку от Загреба угрожает наводнение

В Хорватии несколько рек начинают выходить из берегов, прилегающим районам угрожают подтопления.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Index.

Утром в пятницу уровень воды в реке Купа, протекающей южнее Загреба, в районе города Карловац достиг 7, 44 метра и в последующие часы может дальше стремительно повышаться.

В реке Корана – притоке Купы – вода также стремительно повышается и приблизилась к отметке 6,9 метра.

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На специальном совещании местных служб гражданской защиты руководитель агентства по управлению водными ресурсами (Hrvatske vode) Зоран Джурокович отметил, что все прогнозы указывают на то, что уровень воды в этих реках превысит 8 метров.

С утра пятницы в близлежащих населенных пунктах активизировали приготовления к подтоплениям – наполняют тысячи мешков с песком и подвозят помпы для откачки воды.

Некоторые участки местных дорог пришлось закрыть из-за того, что они уже затоплены.

Напомним, в середине сентября от масштабных наводнений пострадали ряд районов Польши, Чехии, Австрии и Венгрии, а также север Румынии.

В Польше уже приняли специальный закон о мерах поддержки пострадавших от стихии.