В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен починаючи з п’ятниці запрошує лідерів п'яти партій, що пройшли до парламенту, на консультації з метою з’ясувати, кому доручити формування уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє австрійське видання Der Standard.

Черговість буде визначатися кількістю голосів на виборах до Національної ради. Тож консультації стартують з Герберта Кікля, лідера ультраправої проросійської Партії свободи, яка виграла вибори.

Канцлер Австрії і лідер Австрійської народної партії Карл Негаммер та лідер опозиційної дотепер Соціал-демократичної партії Андреас Баблер прибудуть до президента у понеділок.

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У вівторок настане черга лідерки NEOS Беате Майнль-Райзінгер та лідера Партії зелених Вернера Коглера.

Питання про те, чи довірить президент завдання сформувати уряд Герберту Кіклю, залишається відкритим. Президент має право вирішувати, якому партійному лідеру він дасть цей мандат.

Ван дер Беллен в минулому часто заявляв, що це не обов'язково має бути Кікль – тобто лідер партії, яка набрала найбільшу кількість голосів виборців. Він пояснював, що є сенс доручити формування уряду лідеру партії, яка має найбільші шанси сформувати більшість у парламенті.

Наразі не схоже, що лідер ультраправих Кікль зможе запропонувати таку більшість, оскільки всі інші партійні лідери оголосили, що не хочуть керувати урядом на чолі з ним.

У четвер 3 жовтня тисячі людей у Відні протестували проти приходу ультраправих до влади.

Нагадаємо, ультраправа проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах у неділю, 29 вересня, здобувши близько 29% голосів.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.