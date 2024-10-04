В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен начиная с пятницы приглашает лидеров пяти партий, прошедших в парламент, на консультации с целью выяснить, кому поручить формирование правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает австрийское издание Der Standard.

Очередность будет определяться количеством голосов на выборах в Национальный совет. Поэтому консультации стартуют с Герберта Кикля, лидера ультраправой пророссийской Партии свободы, которая выиграла выборы.

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Карл Нехаммер и лидер оппозиционной до сих пор Социал-демократической партии Андреас Баблер прибудут к президенту в понедельник.

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Во вторник наступит очередь лидера NEOS Беате Майнль-Райзингер и лидера Партии зеленых Вернера Коглера.

Вопрос о том, доверит ли президент задачу сформировать правительство Герберту Киклю, остается открытым. Президент вправе решать, какому партийному лидеру он даст этот мандат.

Ван дер Беллен в прошлом часто заявлял, что это не обязательно должен быть Кикль – то есть лидер партии, набравшей наибольшее количество голосов избирателей. Он объяснял, что есть смысл поручить формирование правительства лидеру партии, имеющей наибольшие шансы сформировать большинство в парламенте.

Пока не похоже, что лидер ультраправых Кикль сможет предложить такое большинство, поскольку все другие партийные лидеры объявили, что не хотят руководить правительством во главе с ним.

В четверг 3 октября тысячи людей в Вене протестовали против прихода ультраправых к власти.

Напомним, ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах в воскресенье, 29 сентября, получив около 29% голосов.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.