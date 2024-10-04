Прем’єр Словаччини подав химерний позов проти головреда онлайн-ЗМІ через книгу про нього

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо подав позов проти головного редактора словацького онлайн-видання Aktuality.sk Петра Барди за книгу про Фіцо, при цьому претензії зосередив не на змісті, а на використанні його фото на обкладинці.

Про це він розповів в інтерв’ю на Aktuality, пише "Європейська правда".

Книга Барди "Фіцо – одержимий владою" вийшла близько року тому. Редактор дізнався про позов близько двох тижнів тому, а готувати його могли з березня.

За словами Барди, соратники прем’єра знали про роботу над нею, зокрема теперішній міністр оборони Роберт Каліняк, у якого він брав коментарі для неї. Потім представники партії після презентації книги намагалися звинувачувати автора у тому, що він її випуском у той час втручається у виборчу кампанію.

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Фіцо вимагає 100 тисяч євро від автора і таку ж суму – від видавництва. Окрім того, він хоче публічного вибачення від автора у соцмережах та окремою публікацією на головній сторінці Aktuality.

"Роберт Фіцо не має претензій до змісту, ні до чого конкретного у книзі. Його претензії стосуються того, що його зображення використане на обкладинці. Він наполягає, що повинен був мати право вирішувати, як будуть використовувати його фотографії", – зазначив Петр Барди.

Автор називає привід для позову цілковито абсурдним та одночасно таким, що створює реальний тиск на нього і загрозу непосильних боргів, якби суд став на бік Фіцо, та зауважує, що прибутки від накладу неспівмірно менші за таку суму.

"Ми переконані, що діяли цілком законно… Це ліцензоване фото словацького новинного агентства. У ньому немає нічого особливого – це одна з тисяч подібних фотографій Фіцо, що використовуються у статтях, соцмережах тощо… Химерність всієї цієї історії у тому, що стандартна фотографія з фотобанку новинного агентства розглядається Робертом Фіцо як така, за яку він хоче 100 тисяч євро", – зазначив головред.

Він додав, що вірить у справедливість і неупередженість суду.

Нещодавно перед цим стався курйоз із використанням фото президента Словаччини Петера Пеллегріні та його пса у рекламі, що заборонено законом. Пеллегріні заявив, що це сталося без його відома, а компанія вибачилась та замінила фотографію.

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