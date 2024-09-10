Президент Словаччини всупереч закону з’явився у рекламі

У Словаччині спалахнув скандал через те, що президент Словаччини Петер Пеллегріні з’явився у рекламі – що заборонено для держслужбовців; він заявив, що не знав про використання свого зображення з такою метою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

Зображення Пеллегріні з його собакою-зенненхундом Джері помітили у Facebook-рекламі від імені Кінологічного центру Доброводського – приватної компанії, що має "собачий готель" і центр тренування собак. Реклама супроводжується дописом "Ваш пес може бути слухняним і надійним".

Пеллегріні небагато розкриває про своє приватне життя, але декілька разів згадував про свого собаку.

Реклама:

Колаж Aktuality

Реклама одразу привернула громадську увагу, оскільки держслужбовцям заборонено зніматися у рекламі. Штраф за порушення може сягати 200 000 євро.

ЗМІ звернулися до офісу президента за коментарями. Речниця Пеллегріні повідомила, що президент не давав згоди на використання свого зображення у рекламі.

"Звісно, це неправильно і президент не знав про це" – заявила речниця, додавши, що сконтактували з кінологічним центром і вимагають виправити ситуацію.

Компанія, що оплатила рекламу, також прокоментувала Aktuality, що сталося непорозуміння. Її керівник Доброводський заявив, що Пеллегріні не знав про використання його фото і воно опинилося у рекламному дописі "помилково".

Нагадаємо, ЗМІ неофіційно дізналися, що Єврокомісія працює над пропозицією покарати Словаччину за відступ від демократичних норм, що загрожує замороженням мільярдів євро для Братислави.

Однією з причин стала суперечлива реформа суспільного мовника.