Премьер Словакии подал причудливый иск против главреда онлайн-СМИ из-за книги о нем

Премьер Словакии Роберт Фицо подал иск против главного редактора словацкого онлайн-издания Aktuality.sk Петра Барды за книгу о Фицо, при этом претензии сосредоточил не на содержании, а на использовании его фото на обложке.

Об этом он рассказал в интервью на Aktuality, пишет "Европейская правда".

Книга Барды "Фицо – одержимый властью" вышла около года назад. Редактор узнал об иске около двух недель назад, а готовить его могли с марта.

По словам Барды, соратники премьера знали о работе над ней, в частности нынешний министр обороны Роберт Калиняк, у которого он брал комментарии для нее. Затем представители партии после презентации книги пытались обвинять автора в том, что он ее выпуском в то время вмешивается в избирательную кампанию.

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Фицо требует 100 тысяч евро от автора и такую же сумму – от издательства. Кроме того, он хочет публичного извинения от автора в соцсетях и отдельной публикацией на главной странице Aktuality.

"Роберт Фицо не имеет претензий к содержанию, ни к чему конкретному в книге. Его претензии касаются того, что его изображение использовано на обложке. Он настаивает, что должен был иметь право решать, как будут использовать его фотографии", – отметил Петр Барди.

Автор называет повод для иска полностью абсурдным и одновременно таким, что создает реальное давление на него и угрозу непосильных долгов, если бы суд принял сторону Фицо, и отмечает, что доходы от тиража несоизмеримо меньше такой суммы.

"Мы убеждены, что действовали вполне законно... Это лицензированное фото словацкого новостного агентства. В нем нет ничего особенного – это одна из тысяч подобных фотографий Фицо, используемых в статьях, соцсетях и так далее.... Причудливость всей этой истории в том, что стандартная фотография из фотобанка новостного агентства рассматривается Робертом Фицо как такая, за которую он хочет 100 тысяч евро", – отметил главред.

Он добавил, что верит в справедливость и беспристрастность суда.

Недавно перед этим произошел курьез с использованием фото президента Словакии Петера Пеллегрини и его пса в рекламе, что запрещено законом. Пеллегрини заявил, что это произошло без его ведома, а компания извинилась и заменила фотографию.

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