На пропалестинській акції в Берліні жінка підпалила авто з поліцейським

В Берліні на пропалестинській акції затримали жінку, яку підозрюють в тому, що вона підпалила автомобіль, в якому перебував поліцейський.

Про це повідомляє Bild, інформує "Європейська правда".

Після демонстрації під гаслом "Руки геть від Лівану – свободу Палестині" на Мюллерштрассе у вівторок затримана, імовірно, облила задню частину припаркованої поліцейської машини легкозаймистою рідиною і підпалила її.

Поліцейському вдалося швидко згасити полум'я. Правоохоронці затримали 43-річну жінку.

Реклама:

Прокуратура видала ордер на арешт за псування майна та спробу підпалу за обтяжувальних обставин. Наразі жінка перебуває під вартою.

У серпні затриманій вже були пред'явлені звинувачення в численних нападах на співробітників правоохоронних органів. Її також звинувачують у підпалі посольства Ірану в Берліні в січні і лютому.

За даними поліції, на вказаній акції і ще одній демонстрації в Кройцберзі у вівторок було скоєно кілька кримінальних злочинів.

Розслідується сім справ, у тому числі про розпалювання ненависті, образливу поведінку і опір правоохоронцям.

Нещодавно глава МВС Німеччини Ненсі Фезер раніше висловила обурення сценами святкувань у Берліні після масованої ракетної атаки, яку Іран здійснив проти Ізраїлю.

Крім того, влада міста Франкфурт-на-Майні заборонила пропалестинську демонстрацію, зареєстровану на 7 жовтня.