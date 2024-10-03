У Франкфурті-на-Майні заборонили пропалестинську демонстрацію 7 жовтня
У Франкфурті-на-Майні заборонили пропалестинську демонстрацію, зареєстровану на 7 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hessenschau.
Мер міста Майк Йозеф обґрунтував своє рішення побоюваннями щодо можливих правопорушень під час демонстрації, таких як підбурювання до ненависті і антисемітські висловлювання.
"Вибір цієї дати для демонстрації – крайня провокація, яку ми глибоко засуджуємо", – сказав Йозеф.
Заявку на демонстрацію в річницю терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль під гаслом "За вільну Палестину – перемога належить справедливості" подала приватна особа. Очікувалося, що в ній візьмуть участь близько тисячі осіб.
Як відомо, 7 жовтня минулого року бойовики терористичного угруповання ХАМАС вторглися в Ізраїль із сектора Гази.
Кількість загиблих унаслідок атак ХАМАС на півдні Ізраїлю становила 1200 осіб, ще сотні людей бойовики захопили в заручники.
Незабаром після нападу уряд Ізраїлю оголосив про початок контртерористичної операції проти ХАМАС.
Напередодні очільниця німецького МВС Ненсі Фезер допустила, що ситуація з безпекою в країні може погіршитись після ракетної атаки Ірану на Ізраїль.
Фезер раніше висловила обурення сценами святкувань у Берліні після масованої ракетної атаки, яку Іран здійснив проти Ізраїлю.