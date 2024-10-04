На пропалестинской акции в Берлине женщина подожгла авто с полицейским
В Берлине на пропалестинской акции задержали женщину, которую подозревают в том, что она подожгла автомобиль, в котором находился полицейский.
Об этом сообщает Bild, информирует "Европейская правда".
После демонстрации под лозунгом "Руки прочь от Ливана – свободу Палестине" на Мюллерштрассе во вторник задержанная, вероятно, облила заднюю часть припаркованной полицейской машины легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее.
Полицейскому удалось быстро потушить пламя. Правоохранители задержали 43-летнюю женщину.
Прокуратура выдала ордер на арест за порчу имущества и попытку поджога при отягчающих обстоятельствах. Сейчас женщина находится под стражей.
В августе задержанной уже были предъявлены обвинения в многочисленных нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Ее также обвиняют в поджоге посольства Ирана в Берлине в январе и феврале.
По данным полиции, на указанной акции и еще одной демонстрации в Кройцберге во вторник было совершено несколько уголовных преступлений.
Расследуется семь дел, в том числе о разжигании ненависти, оскорбительном поведении и сопротивлении правоохранителям.
Недавно глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее выразила возмущение сценами празднований в Берлине после массированной ракетной атаки, которую Иран совершил против Израиля.
Кроме того, власти города Франкфурт-на-Майне запретили пропалестинскую демонстрацию, зарегистрированную на 7 октября.