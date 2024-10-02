Глава МВС Німеччини обурена святкуваннями у Берліні після атаки Ірану на Ізраїль

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер обурена сценами святкувань у Берліні після масованої ракетної атаки, яку Іран здійснив проти Ізраїлю.

Заяву німецької міністерки наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця МВС зазначила, що ці сцени викликають у неї занепокоєння і гнів.

Фезер мала на увазі, зокрема, інциденти, що сталися в Берліні у вівторок увечері. На демонстрації прихильників Палестини в Берліні-Веддингу пролунали радісні вигуки.

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Один чоловік кричав: "Ракети, випущені по Ізраїлю", після чого численні демонстранти барабанили і аплодували.

Також було чути вигуки "опір" і "Аллаху Акбар" (Бог великий).

Після двох пропалестинських демонстрацій було порушено сім кримінальних справ.

Вранці в середу представниця поліції заявила, що триває розслідування, зокрема, за фактами розпалювання ненависті, образи та опору співробітникам правоохоронних органів.

У зв'язку з цим Фезер нагадала, що в Німеччині заборонено будь-яку діяльність на підтримку терористичних організацій ХАМАС і "Хезболла".

"Тому будь-яка підтримка є кримінальним злочином. Пропаганда на користь цих терористів може послідовно переслідуватися за законом. Це стосується як вулиць, так і інтернету, тому влада намагається швидко видаляти ісламістську терористичну пропаганду", – підкреслила вона.

Фезер додала, що подібні спонтанні демонстрації відбулись також в Бонні.

Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в середу закликав Іран і "Хезболлу" негайно припинити напади на Ізраїль і попередив, що Іран ризикує "підпалити" весь регіон.

Також повідомляли, що після атаки на Ізраїль до МЗС Німеччини викликали посла Ірану.