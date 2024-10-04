США витратять $1,2 млрд на поповнення запасів зброї після атак Ірану і хуситів

Пентагон витратить близько 1,2 млрд доларів на утримання кораблів, розгорнутих у рамках операцій у Червоному морі проти єменських бойовиків-хуситів, і на поповнення запасів ракет, які були використані для допомоги Ізраїлю у відбитті атаки Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Витрати докладно описані у двох бюджетних документах, поданих до комітетів з оборони Конгресу 6 вересня.

В них йдеться, що близько 190 млн доларів буде витрачено на поповнення запасів ракет морського базування RTX Corp. Standard Missile-3 Block 1B і близько 8,5 млн доларів підуть на закупівлю ракет класу "повітря-повітря" AIM-X Sidewinder із тепловим наведенням.

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Найбільша стаття прогнозованих витрат Пентагону за рік операцій на Близькому Сході – 300 млн доларів на незаплановане технічне обслуговування десантного корабля USS Bataan та кораблів авіаносної ударної групи USS Eisenhower, що проводили операції в Червоному морі.

Ще 16 тисяч доларів витратять на поповнення запасів сигнальних ракет для підтримки операцій самооборони.

Як зазначили у Пентагоні, ці кошти необхідні для поповнення запасів, які були витрачені у квітні, коли США допомагали Ізраїлю відбивати масовану атаку Ірану за допомогою ракет і дронів, а також під час нещодавнього удару.

У документах також міститься запит на 276 млн доларів на купівлю додаткових ракет Standard Missile, моделі SM-6, а також на 57,3 млн доларів на крилаті ракети Tomahawk.

Ще 6,7 млн доларів призначено для вдосконаленої ракети самооборони Sea Sparrow.

Пентагон також витратить 25 млн доларів на комплекти наведення Boeing Co. Jdam-GPS і 7,4 млн доларів на бомби малого діаметра. Ще 25 млн доларів підуть на "розширення джерел виробництва" для ракети Standard Missile.

Ще 20 млн доларів буде витрачено на додаткові ракети з лазерним наведенням Advance Precision Kill Weapon System компанії BAE Systems PLC.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.