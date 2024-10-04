США потратят $1,2 млрд на пополнение запасов оружия после атак Ирана и хуситов

Пентагон потратит около 1,2 млрд долларов на содержание кораблей, развернутых в рамках операций в Красном море против йеменских боевиков-хуситов, и на пополнение запасов ракет, которые были использованы для помощи Израилю в отражении атаки Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Расходы подробно описаны в двух бюджетных документах, представленных в комитеты по обороне Конгресса 6 сентября.

В них говорится, что около 190 млн долларов будет потрачено на пополнение запасов ракет морского базирования RTX Corp. Standard Missile-3 Block 1B и около 8,5 млн долларов пойдут на закупку ракет класса "воздух-воздух" AIM-X Sidewinder с тепловым наведением.

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Самая большая статья прогнозируемых расходов Пентагона за год операций на Ближнем Востоке – 300 млн долларов на незапланированное техническое обслуживание десантного корабля USS Bataan и кораблей авианосной ударной группы USS Eisenhower, проводивших операции в Красном море.

Еще 16 тысяч долларов потратят на пополнение запасов сигнальных ракет для поддержки операций самообороны.

Как отметили в Пентагоне, эти средства необходимы для пополнения запасов, которые были потрачены в апреле, когда США помогали Израилю отражать массированную атаку Ирана с помощью ракет и дронов, а также во время недавнего удара.

В документах также содержится запрос на 276 млн долларов на покупку дополнительных ракет Standard Missile, модели SM-6, а также на 57,3 млн долларов на крылатые ракеты Tomahawk.

Еще 6,7 млн долларов предназначено для усовершенствованной ракеты самообороны Sea Sparrow.

Пентагон также потратит 25 млн долларов на комплекты наведения Boeing Co. Jdam-GPS и 7,4 млн долларов на бомбы малого диаметра. Еще 25 млн долларов пойдут на "расширение источников производства" для ракеты Standard Missile.

Еще 20 млн долларов будет потрачено на дополнительные ракеты с лазерным наведением Advance Precision Kill Weapon System компании BAE Systems PLC.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.