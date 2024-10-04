Ліві хочуть оголосити вотум недовіри прем’єру Франції, але шансів мало
Ліві депутати в Національній асамблеї Франції у п’ятницю, 4 жовтня, подали перший вотум недовіри новому прем’єр-міністру Мішелю Барньє, хоча він має мало шансів на успіх через відсутність достатньої підтримки.
Про це повідомляє "Європейська правда".
В опублікованому Соціалістичною партією Франції поданні стверджується, що існування уряду Барньє "є запереченням результатів останніх парламентських виборів", де об’єднаний лівий блок "Новий народний фронт" здобув більшість голосів – хоч і недостатню для одноосібної коаліції.
Ліві наполягають, що президент Франції Емманюель Макрон мав призначити главою уряду висунуту ними кандидатку Люсі Касте, коаліція якої "отримала найбільшу кількість місць в Національній асамблеї".
Також у поданні критикують політичну програму нового французького уряду, зокрема відмову повернутись до питання скасування пенсійної реформи 2023 року, а також "найсуворіші за останні двадцять п'ять років" бюджетні заходи.
"Проголосувати за вотум недовіри означає засудити неповагу до республіканських традицій під час призначення Мішеля Барньє на посаду прем'єр-міністра", – вважають автори подання.
За інформацією AFP, під поданням про вотум недовіри підписались 192 ліві депутати Франції, а у вівторок, 8 жовтня, його представить у парламенті лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор.
Хоча ініціювання вотуму недовіри було очікуваним, він має мало шансів на успіх, бо інші політичні сили його не підтримують, а в лівого блоку голосів не вистачає.
Уряд на чолі з Барньє остаточно сформували наприкінці вересня – через два місяці після дострокових виборів, які не принесли вирішальної переваги жодній політичній силі.
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