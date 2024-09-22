Новому уряду Франції вже загрожує вотум недовіри

Новий уряд Франції на чолі з Мішелем Барньє, який щойно був представлений, вже опинився під загрозою вотуму недовіри.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Уряд на чолі з Мішелем Барньє був представлений цієї суботи, через шістнадцять днів після призначення нового прем'єр-міністра.

Вперше за часів П'ятої республіки глава уряду не має більшості, навіть відносної, в Національних зборах. Безпрецедентна ситуація, яка політично послаблює нову виконавчу владу під загрозою вотуму недовіри.

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Для того, щоб відправити новий уряд у відставку, депутати можуть скористатися таким механізмом. У цьому випадку, якщо більшість депутатів проголосує за цю пропозицію, уряд має піти у відставку.

Джордан Барделла, президент ультраправого "Національного об'єднання", вже має різкі слова на адресу нового уряду. А група Нацоб'єднання у парламенті, яка налічує 126 депутатів, тримає в руках ключі від майбутнього урядової команди.

Барделла вважає, що "цей "новий" уряд знаменує собою повернення макронiзму через чорний хід". (...) Тому це уряд, який не має майбутнього.

Ліві діячі "Нового народного фронту" вже оголосили про свої наміри щодо вотуму недовіри задовго до того, як був оприлюднений список нових міністрів. Лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меленшон закликав "якнайшвидше позбутися цього "уряду невдах", який, за його словами, не має "ні легітимності, ні майбутнього".

Зі свого боку, соціаліст Олів'є Фор вважає це "пальцевим привітанням демократії". "Нам обіцяли уряд згоди, а ми маємо уряд жорстких правих. Саме демократію принизили сьогодні ввечері, поклавши край цій невизначеності на папері", – відреагувала Люсі Касте, кандидатка в прем'єри від Нового народного фронту.

Нагадаємо, у суботу Франція представила новий уряд, який має на меті знайти баланс між правими і центристами на тлі спроб вийти з глухого політичного кута після позачергових виборів у липні.

По всій Франції в суботу, 21 вересня, організували близько п'ятдесяти демонстрацій проти "заперечення демократії" через призначення президентом Емманюелем Макроном прем’єр-міністра Мішеля Барньє.

Раніше президент закликав усі політичні сили підтримати формування нового уряду на чолі з прем’єр-міністром Барньє.

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