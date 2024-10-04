Левые хотят объявить вотум недоверия премьеру Франции, но шансов мало

Левые депутаты в Национальной ассамблее Франции в пятницу, 4 октября, подали первый вотум недоверия новому премьер-министру Мишелю Барнье, хотя он имеет мало шансов на успех из-за отсутствия достаточной поддержки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В опубликованном Социалистической партией Франции представлении утверждается, что существование правительства Барнье "является отрицанием результатов последних парламентских выборов", где объединенный левый блок "Новый народный фронт" получил большинство голосов – хотя и недостаточное для единоличной коалиции.

Левые настаивают, что президент Франции Эмманюэль Макрон должен был назначить главой правительства выдвинутую ими кандидатку Люси Касте, коалиция которой "получила наибольшее количество мест в Национальной ассамблее".

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Также в представлении критикуют политическую программу нового французского правительства, в частности отказ вернуться к вопросу отмены пенсионной реформы 2023 года, а также "самые строгие за последние двадцать пять лет" бюджетные меры.

"Проголосовать за вотум недоверия означает осудить неуважение к республиканским традициям при назначении Мишеля Барнье на должность премьер-министра", – считают авторы представления.

По информации AFP, под представлением о вотуме недоверия подписались 192 левых депутата Франции, а во вторник, 8 октября, его представит в парламенте лидер Социалистической партии Оливье Фор.

Хотя инициирование вотума недоверия было ожидаемым, он имеет мало шансов на успех, потому что другие политические силы его не поддерживают, а у левого блока голосов не хватает.

Правительство во главе с Барнье окончательно сформировали в конце сентября – через два месяца после досрочных выборов, которые не принесли решающего преимущества ни одной политической силе.

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