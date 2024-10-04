Спецслужбы Латвии задержали мужчину, восхвалявшего Путина и "Аль-Каиду"

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина страны, подозреваемого в публичном прославлении и оправдании терроризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В Службе госбезопасности объяснили, что дело было начато на основании информации о том, что гражданин Латвии в соцсети Х (Twitter) публикует записи, в которых поддерживает идеологию, проповедуемую террористическими организациями, оправдывающую насилие.

В частности, подозреваемый прославлял группировку "Аль-Каида" и кремлевского правителя Владимира Путина.

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Уголовный процесс по этому делу был начат 16 сентября, а 25 сентября СГБ провела по месту жительства подозреваемого санкционированный обыск.

Во время следственных действий сотрудники латвийских спецслужб изъяли носители информации и заметки.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие по делу продолжается.

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