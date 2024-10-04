У Молдові спростували черговий фейк про "призов на військову службу"
Міністерство оборони Молдови звернуло увагу на фейкового листа, поширеного в інтернеті, про нібито призов на військову службу в країні.
Як повідомляє "Європейська правда", спростування опублікували на сторінці Міноборони Молдови у Facebook.
Молдовське оборонне відомство стверджує, що листа нібито від імені голови Місії партнерства ЄС у Молдові (EUPM) надіслали до кількох державних установ.
"Цей документ повністю ФАЛЬШИВИЙ! Його зміст і формат вигадані. EUPM Молдова є цивільною місією і не займається військовим призовом", – нагадали в Міноборони Молдови.
Там додатково закликали користуватись "офіційними та перевіреними каналами" інформації.
Це не перший випадок, коли в Молдові спростовують фейкові листи, поширені в інтернеті.
Лиш нещодавно міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля повідомив, що в мережі поширили фейковий лист нібито від Європейської комісії з відмовою надати допомогу молдовським фермерам.
Нещодавно молдовське Міністерство закордонних справ спростувало поширений російськими пропагандистськими ЗМІ фейк про те, що США нібито вивозили зразки біоматеріалів з України через Молдову.
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