У Молдові поширили фейковий лист Єврокомісії з відмовою фермерам

Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля повідомив, що в мережі поширили фейковий лист нібито від Європейської комісії з відмовою надати допомогу молдовським фермерам.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"У публічному просторі поширюється фейковий лист, який видають за відповідь Європейської комісії на наші прохання про підтримку сільського господарства в Молдові. Цей лист – фейк", – повідомив міністр.

Він зауважив, що на підробку вказують помилки у форматі та у змісті листа.

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Міністр закликав громадян та партнерів у аграрному секторі уважно ставитися до джерел інформації та завжди перевіряти її правдивість.

"Вся офіційна інформація передається виключно через наші офіційні канали комунікації та у співпраці з європейськими інституціями", – відзначив Боля.

Нещодавно молдовське Міністерство закордонних справ спростувало поширений російськими пропагандистськими ЗМІ фейк про те, що США нібито вивозили зразки біоматеріалів з України через Молдову.

Раніше у Молдові спростували фейковий лист від Єврокомісії з вимогою вішати ЛГБТ-прапори.

20 жовтня у Молдові відбудеться референдум щодо вступу у ЄС, на результати якого має намір уплинути РФ.