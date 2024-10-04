В Молдове опровергли очередной фейк о "призыве на военную службу"

Министерство обороны Молдовы обратило внимание на фейковое письмо, распространенное в интернете, о якобы призыве на военную службу в стране.

Как сообщает "Европейская правда", опровержение опубликовали на странице Минобороны Молдовы в Facebook.

Молдавское оборонное ведомство утверждает, что письмо якобы от имени главы Миссии партнерства ЕС в Молдове (EUPM) направили в несколько государственных учреждений.

"Этот документ полностью ФАЛЬШИВЫЙ! Его содержание и формат вымышлены. EUPM Молдова является гражданской миссией и не занимается военным призывом", – напомнили в Минобороны Молдовы.

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Там дополнительно призвали пользоваться "официальными и проверенными каналами" информации.

Это не первый случай, когда в Молдове опровергают фейковые письма, распространенные в интернете.

Лишь недавно министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля сообщил, что в сети распространили фейковое письмо якобы от Европейской комиссии с отказом оказать помощь молдавским фермерам.

Недавно молдавское Министерство иностранных дел опровергло распространенный российскими пропагандистскими СМИ фейк о том, что США якобы вывозили образцы биоматериалов из Украины через Молдову.

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