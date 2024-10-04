Франція і Італія посилюють співпрацю у боротьбі з перевізниками нелегальних мігрантів

У п'ятницю, 4 жовтня, уряди Франції та Італії домовилися про створення на початку 2025 року підрозділу з обміну розвідданими про мережі незаконного ввезення мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

На зустрічі міністрів внутрішніх справ країн G7 у Тоскані французький міністр Бруно Ретайо та його італійський колега Маттео П'янтедозі підписали "декларацію про наміри, яка закладає основи" для цього підрозділу.

Реалізація рішення про створення нового підрозділу є "плодом обговорень між двома країнами впродовж понад року і має набрати чинності з січня 2025 року", зазначили в МВС Франції.

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Проєкт базується на моделі аналогічної франко-британської структури URO (Operational Research Unit), створеної на півночі Франції в липні 2020 року для протидії злочинним групам, які регулярно організовують переправи до Великої Британії на невеликих човнах.

У французькому МВС вважають, що URO "продемонструвала свою ефективність, ліквідувавши кілька десятків команд торговців людьми".

ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Великої Британії "важливу" угоду про притулок і міграцію, яка б "відповідала" вимогам Європейського Союзу.

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Кір Стармер під час переговорів із главою італійського уряду Джорджією Мелоні у Римі в понеділок, 16 вересня, погодився з необхідністю пошуку нових рішень проблеми стримування мігрантів.