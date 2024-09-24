ЗМІ: Німеччина та Франція закликають ЄС укласти угоду про міграцію з Британією

Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Британії "важливу" угоду про притулок і міграцію, яка б "відповідала" вимогам Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо The Times.

"Перезавантаження" європейських відносин, запропоноване прем'єр-міністром, розглядається як можливість для ЄС домогтися поступок щодо "легальної мобільності" мігрантів до Британії в обмін на допомогу в припиненні нелегальних перетинів Ла-Маншу на невеликих човнах.

У спільному листі Ненсі Фезер, міністерки внутрішніх справ Німеччини, та Жеральда Дарманена, який до минулого тижня був її французьким колегою, Європейську комісію закликають "швидко представити проєкт переговорного мандату" для переговорів.

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"Ми вважаємо, що Brexit мав дуже згубні наслідки для узгодженості нашої міграційної політики. Відсутність положень, що регулюють рух людей між Британією і Шенгенською зоною, очевидно, сприяє динаміці нелегальних потоків – і небезпеці, що загрожує людям, які користуються цим маршрутом у Ла-Манші і Північному морі", – йдеться в листі, про який вперше повідомило Agence France-Presse і який побачила газета Times.

"Прихід до влади нового британського уряду, який демонструє намір конструктивно співпрацювати з ЄС, як нам здається, сприятиме конкретному прогресу в цьому питанні", – кажуть міністри.

Іветт Купер, міністерка внутрішніх справ Британії, зустрінеться з Фезер і Бруно Рітейло, новим міністром внутрішніх справ Франції, а також з Маттео П'янтедозі, їхнім італійським колегою, на міністерській зустрічі G7 в Мірабелла-Еклано в Італії в середу наступного тижня.

"Ми перезавантажуємо наші відносини з Європою, до яких торі поставилися так необачно, але наші червоні лінії не змінилися", – заявило джерело, близьке до Купер.

Джерело, близьке до міністра внутрішніх справ, заявило, що уряд відкине будь-які вимоги ЄС щодо збільшення чистої міграції або участі Британії в європейських квотах на мігрантів.

"Чиста міграція потроїлася за останнього уряду, і ми знизимо її", – заявило джерело. "Не буде ніякого повернення до свободи пересування або будь-якої участі в будь-якій схемі квотування нелегальної міграції в ЄС", – сказав співрозмовник.

В основному, Франція і Німеччина стурбовані тим, що відсутність узгодженого контролю і договору про правила надання притулку, включаючи повернення, є фактором, що притягує нелегальних мігрантів до Шенгенської зони.

"Франція і Німеччина особливо страждають від цього, враховуючи їхнє географічне положення", – йдеться в листі.

Останні дані прикордонного відомства ЄС Frontex за січень-серпень цього року підтверджують стурбованість тим, що "виїзди до Великої Британії" з ЄС становлять 29% від 139 455 нелегальних в'їздів до Шенгенської зони Європи.

Проблема зросла до такої міри, що 41 078 мігрантів, які намагалися перетнути кордон з Європи до Великої Британії за перші вісім місяців цього року, майже дорівнюють 41 250 мігрантам, які обрали маршрут через центральне Середземномор'я.

Офіційні особи у Франції та Німеччині стурбовані тим, що з виходом Британії з ЄС на неї не поширюються загальні правила надання притулку, і вона стала привабливим пунктом призначення, що поглиблює міграційну кризу в Європі.

"Відсутність положень, що регулюють переміщення осіб між Британією і Шенгенською зоною, очевидно, сприяє збільшенню потоків нелегальної міграції", – йдеться в листі. "Відсутність легальних перспектив у Великій Британії спонукає людей йти в підпілля і зміцнює мережі незаконного переправлення людей", – кажуть міністри.

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Кір Стармер під час переговорів із главою італійського уряду Джорджією Мелоні у Римі в понеділок, 16 вересня, погодився з необхідністю пошуку нових рішень проблеми стримування мігрантів.

Італія минулого року домовилась з Албанією про відкриття на території останньої двох центрів тимчасового тримання мігрантів, які перебуватимуть там, поки Рим розглядає їхні клопотання про притулок.

Тим часом імміграція очолила список питань, які британці вважають найбільш важливими, вперше з 2016 року, а майже кожен день фіксуються спроби мігрантів незаконно перетнути Ла-Манш і потрапити до Британії.