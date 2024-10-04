Франция и Италия усиливают сотрудничество в борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов

В пятницу, 4 октября, правительства Франции и Италии договорились о создании в начале 2025 года подразделения по обмену разведданными о сетях незаконного ввоза мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

На встрече министров внутренних дел стран G7 в Тоскане французский министр Бруно Ретайо и его итальянский коллега Маттео Пьянтедози подписали "декларацию о намерениях, которая закладывает основы" для этого подразделения.

Реализация решения о создании нового подразделения является "плодом обсуждений между двумя странами в течение более года и должна вступить в силу с января 2025 года", отметили в МВД Франции.

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Проект базируется на модели аналогичной франко-британской структуры URO (Operational Research Unit), созданной на севере Франции в июле 2020 года для противодействия преступным группам, которые регулярно организуют переправы в Великобританию на небольших лодках.

Во французском МВД считают, что URO "продемонстрировала свою эффективность, ликвидировав несколько десятков команд торговцев людьми".

СМИ ранее сообщили, что Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Великобритании "важное" соглашение об убежище и миграции, которое бы "соответствовало" требованиям Европейского Союза.

Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер во время переговоров с главой итальянского правительства Джорджией Мелони в Риме в понедельник, 16 сентября, согласился с необходимостью поиска новых решений проблемы сдерживания мигрантов.