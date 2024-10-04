Франція позбавила громадянства чоловіка, який скоїв напад з ножем біля Ейфелевої вежі

Франція позбавила громадянства 27-річного чоловіка, який у грудні минулого року скоїв смертельний напад з ножем біля Ейфелевої вежі.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Чоловік іранського походження завдав смертельних поранень туристу з Німеччини і поранив ще двох людей.

Чоловік раніше був відомий правоохоронцям своїм радикальним ісламізмом і психічними проблемами.

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Його звинуватили в убивстві та замаху на вбивство, "у зв'язку з терористичною діяльністю", а також у злочинній терористичній змові, і помістили під варту.

Указ про позбавлення його громадянства був опублікований у п’ятницю, 4 жовтня, у Journal officiel.

За даними МВС Франції, це вже 23 позбавлення громадянства з початку року.

Позбавлення громадянства у Франції регулюється дуже точними правовими рамками, і випадки його застосування безпосередньо пов'язані з боротьбою з тероризмом, особливо після судових рішень, ухвалених після терактів 2015 року.

Цей захід застосовується тільки до громадян Франції з набутим громадянством, але не до громадян за народженням.

Нещодавно у франції помер відомий азербайджанський опозиціонер після жорстокого побиття і ножових поранень внаслідок нападу на його квартиру.