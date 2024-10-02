У Франції вбили азербайджанського опозиціонера

Азербайджанський опозиційний діяч в екзилі Відаді Ісгандарлі, відомий жорсткою критикою азербайджанської влади, помер у Франції після жорстокого побиття і ножових поранень внаслідок нападу на його квартиру.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Смертельний напад на Ісгандарлі скоєний за схожою схемою насильства проти азербайджанських опозиційних діячів у вигнанні. У 2021 році інший політик у вигнанні, Мохаммад Мірзалі, вижив після ножового поранення.

"Мій брат не мав жодного уявлення про те, ким були нападники і чим вони мотивували напад... Вони не розмовляли, і на них були маски, що унеможливило їх ідентифікацію", – сказав брат загиблого Октай Ісгандарлі в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"У мене немає сумнівів, що це політично мотивоване вбивство. Мій брат пережив попередню атаку приблизно 15 нападників у 2022 році тут, у Франції", – додав він.

Октай Ісгандарлі розповів, що отримав відчайдушний відеодзвінок від свого брата рано-вранці 29 вересня, коли він притискав подушку до живота, намагаючись зупинити кровотечу після нападу трьох чоловіків у масках, які увірвалися до його квартири в Мюлузі на сході Франції

"Коли я приїхав, поліція оточила район, і я не зміг поговорити з ним до того, як його відвезли в лікарню", – розказав Октай Ісгандарлі.

Лікарі повідомили, що Відаді Ісгандарлі отримав щонайменше 21 удар ножем у живіт, а також удари по тілу і голові. Його вдалося реанімувати, але він так і не прийшов до тями і помер від отриманих травм рано вранці 1 жовтня.

Відаді Ісгандарлі був відомий як затятий критик азербайджанського уряду і президента Ільхама Алієва, який з 2003 року утримує владу в своїх руках.



У 2010 році Відаді Ісгандарлі брав участь у парламентських виборах, які він назвав фальсифікованими після того, як опозиційні кандидати не пройшли до парламенту. Потім він допоміг організувати протести проти офіційних результатів виборів.



Заарештований у 2011 році і звинувачений у різних правопорушеннях, включаючи напад і втручання в роботу виборчих комісій, Відаді заперечував звинувачення, стверджуючи, що вони були політично мотивованими.

Він був засуджений до 3,5 років ув'язнення, але був звільнений на початку грудня 2012 року за президентською амністією.

Побоюючись подальших переслідувань, Відаді, його брат і їхні сім'ї емігрували до Франції у 2015 році.